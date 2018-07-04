Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по снятию ограничений на поставки молочки

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия актуализируют дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц 2 июля провел переговоры с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. На повестке дня были вопросы снятия ограничений по поставкам молока и молочной продукции. "Министры обсудили выполнение дорожной карты по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции на 2018 год. Стороны договорились в ближайшее время актуализировать дорожную карту", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, во время переговоров обсуждались прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару, а также интеграция белорусской информационной системы "AITS-прослеживаемость" с российской информационной системой "Меркурий". Стороны составили и подписали план работ по обмену электронными ветеринарными сопроводительными документами между компонентами белорусской и российской систем прослеживаемости.

Как сообщалось, Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков. В список предприятий, включенных в дорожную карту и имеющих право поставок в Россию, попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".-0-