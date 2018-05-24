Беларусь и Россия договорились развивать взаимодействие систем электронных закупок

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие сотрудничества в сфере взаимодействия систем электронных закупок Республики Беларусь и Российской Федерации подкреплено соглашением сторон, сообщили БЕЛТА в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси.

Первый заместитель директора Национального центра маркетинга Александр Запольский и генеральный директор ООО "РТС-тендер" (оператор федеральной электронной площадки России) Владимир Лишенков сегодня подписали соглашение о взаимодействии по вопросам сотрудничества в рамках электронных систем закупок двух государств. Это шаг к активизации взаимного участия поставщиков в процедурах закупок и повышению эффективности таких попыток со стороны белорусских предприятий на российских электронных площадках.

Стороны обсудили пути продвижения и популяризации электронных площадок систем закупок среди белорусских и российских поставщиков, выработали план действий по взаимному информированию и консультированию по вопросам проведения торгов. Выработка консолидированной позиции будет способствовать поддержке предпринимательства обеих стран.

"Мы готовы поделиться новейшими разработками, решениями, идеями для повышения конкуренции, прозрачности торгов и снижения числа коррупционных правонарушений в области электронных закупок", - подчеркнул Владимир Лишенков.

Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Республики Беларусь является оператором www.icetrade.by - официального сайта по размещению информации о государственных закупках и закупках за счет собственных средств.-0-