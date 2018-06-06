Беларусь и Россия могут обсудить вопрос прослеживаемости сельхозпродукции на союзном Совмине 13 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия могут обсудить механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами на заседании Совета Министров Союзного государства 13 июня. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня во время посещения международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

Главе правительства доложили об итогах тестирования механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами с Россией. Первым его начали использовать три брестских предприятия - "Савушкин продукт", "Санта Бремор" и Брестский мясокомбинат, которые с начала проекта отправили в Россию уже более 70 сертификатов. "Заседание союзного Совмина пройдет 13 июня, там надо этот вопрос еще раз обсудить. Должна быть выстроена четкая система, чтобы не прерывались поставки продукции", - подчеркнул Андрей Кобяков. Он поручил детально проработать механизм подключения белорусских предприятий к этой системе.

Как пояснил журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, Беларусь и Россия договорились синхронизировать национальную систему идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения Беларуси и российскую систему "Меркурий". "У нас уже отработаны три пилотных предприятия, но в целом около 400 предприятий будут участвовать в этой системе", - рассказал он. Вице-премьер уточнил, что сейчас отрабатывается доставка сертификата до конкретного получателя с выходом на магазины, чтобы на любом этапе можно было отследить движение товара. Полноценно заработать эта система должна с 1 июля.

Заместитель премьер-министра отметил, что очень важно работать совместно с российскими коллегами, чтобы вовремя корректировать взаимодействие. "Если надо доработать систему, то необходимо делать это синхронно, в одном направлении. Но судя по первым результатам, все получилось, как мы и договаривались", - заявил он.

На вопрос, поможет ли внедрение механизма обмена электронными ветеринарными сертификатами избежать таких ситуаций, как введение временных ограничений на поставку некоторых видов белорусской продукции, Михаил Русый ответил, что это одна из задач такой работы. "В том числе это позволит избежать таких проблем, как сейчас у нас по поставкам молока на российский рынок. Не будет лишних кривотолков - откуда пришла продукция, чье сырье. Все сразу будет видно", - констатировал он.

Премьер-министр во время посещения "Белагро" ознакомился также с сельскохозяйственной техникой, которую производят белорусские предприятия, в частности, МТЗ, "Амкодор", Бобруйскагромаш". Продемонстрированы и новые современные комбайны "Гомсельмаш. "Впечатления от техники очень хорошие. Те параметры, которые выставило Министерство сельского хозяйства и продовольствия, соблюдены. Сейчас есть три комбайна разной модификации, я предложил направить их на производственные испытания сразу в хозяйства, чтобы сами аграрии оценили технику", - сказал вице-премьер Михаил Русый.

По его словам, выставка "Белагро" меняется с каждым годом. "Нам в этом году даже не хватило площадей. Если в прошлом было 350 компаний, то сейчас здесь около 540 предприятий. Примечательно и то, что выставлена не только белорусская техника, но и импортная. Кроме того, масштабно представлено животноводство", - обратил внимание заместитель премьер-министра.

Международная специализированная выставка "Белагро-2018" открылась 5 июня в торгово-логистическом центре "Глобус Парк" в агрогородке Щомыслица Минского района. Участие в выставке принимают 536 компаний из 28 стран, среди которых Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Польша, Россия, США, Украина, Финляндия. Коллективные экспозиции презентовали Минсельхозпрод, Министерство промышленности, НАН Беларуси, концерн "Белгоспищепром", Белкоопсоюз и другие министерства и ведомства. Отдельными экспозициями представлены предприятия Чехии, Индии, Пакистана.

Помимо "Белагро-2018" во время Белорусской агропромышленной недели с 5 по 10 июня в Минском районе проходят международные специализированные выставки "Белферма", "Белпродукт", "Продмаш. Холод. Упак".-0-

Фото Максима Гучека