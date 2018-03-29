29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия начали тестировать механизм обмена электронными ветеринарными сертификатами, сообщил сегодня журналистам технический директор ГП "Центр систем идентификации" Геннадий Волнистый, передает корреспондент БЕЛТА.

"Буквально вчера наш первый тестовый сертификат ушел в российскую систему "Меркурий", - сказал Геннадий Волнистый.

Соответствующий план по организации отправки сертификатов подписан Россельхознадзором и Минсельхозпродом Беларуси. "В соответствии с этим планом первый этап - отработка перемещения данных из Беларуси в Россию, его планируется завершить к концу апреля. Апрель-май - это прием российских сертификатов на отгружаемую в Беларусь продукцию в электронном виде для регистрации в системе ветеринарной безопасности Беларуси", - уточнил техдиректор Центра систем идентификации.

Уже в мае-июне стороны будут работать над организацией полноформатного обмена с синхронизацией всех справочников. "Мы рассчитываем, что за это время все наши белорусские предприятия (не только крупные, но и мелкие) подключатся к этой системе, механизм соответствующий выстроен. С технической точки зрения мы готовы к этой работе", - добавил Геннадий Волнистый.

Для обмена сертификатами с Россией согласован следующий формат: предприятия Беларуси работают с национальной системой идентификации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения, когда сформирован сертификат на отгрузку конкретной партии товара, данные собираются системой в электронный ветеринарный сертификат. Он имеет согласованную с РФ форму, в нем определены все атрибуты и необходимые поля, чтобы эти данные российская система приняла и проверила сертификат по специальному техническому регламенту, который сейчас отрабатывается. "Самым главным здесь является то, что мы согласовали формат обмена на уровне стандарта ООН, а не белорусского или российского решения", - пояснил техдиректор Центра систем идентификации.

Российская ФГИС "Меркурий" - государственная информационная система прослеживаемости подконтрольной ветеринарной продукции. Как и белорусская ГИС "AITS" ФГИС "Меркурий" основана на централизованной регистрации всеми участниками оборота определенного набора сведений о продукции: сведений о производстве (в подсистеме "AITS-Прослеживаемость" - это реестры сырья и продукции), сведений об отгрузках (в "AITS-Прослеживаемость" - это реестр отгрузок), сведений о приемке по всей цепи от изготовителя до точки продаж, за исключением конечного потребителя.

Как ранее сообщали в Минсельхозпроде Беларуси, обмен электронными ветеринарными сертификатами станет важным шагом в развитии общего рынка, позволит отслеживать потоки сельхозтоваров, избегать фальсификата любых товаров, в том числе молочной и мясной продукции.-0-