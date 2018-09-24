24 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и Россия подписали прогнозные балансы поставок на 2019 год молока и мяса, говорится в информации, размещенной сегодня на сайте российского Министерства сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА.
"По итогам встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с министром сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонидом Зайцем, состоявшейся 19 сентября при участии государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, были подписаны прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства на 2019 год по молоку, молокопродуктам, мясу и мясопродуктам, - отмечается в сообщении. - Согласно договоренностям, в целом сохранены объемы взаимных поставок по основным видам молочной продукции, а также согласовано увеличение поставок из Беларуси по отдельным позициям мясной продукции".
В ведомстве напомнили, что ранее вопросы экспорта и импорта продукции АПК обсуждались на уровне вице-премьеров Беларуси и России Михаила Русого и Алексея Гордеева.
"Механизм составления прогнозных балансов применяется на протяжении многих лет для согласования взаимных интересов в торговле сельскохозяйственной продукцией между Россией и Беларусью", - добавили в Минсельхозе РФ.-0-
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