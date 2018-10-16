Беларусь и Венгрия намерены расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Венгрия заинтересованы в расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Об этом заявлялось на встрече министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого и Чрезвычайного и Полномочного Посла Венгрии в Беларуси Жолта Чуторы, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

Стороны обсудили состояние и перспективные направления для развития взаимодействия в различных сферах, таких как фармацевтика, энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, туризм, а также IT-сектор.

"Участники встречи подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси и Венгрии", - отметили в Минэкономики.-0-