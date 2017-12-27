27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь обсуждает возможность поставок в Иран говядины. Соответствующая тематика затрагивалась на встрече посла Беларуси в Иране Юрия Лазарчика с заместителем министра сельскохозяйственного джихада этой страны Хасаном Рокни. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
"Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего взаимодействия в сфере сельского хозяйства и, в частности, перспективы сотрудничества специалистов двух стран в области ветеринарии и радиологии в рамках решения вопроса об организации поставок из Беларуси в Иран мяса говядины", - рассказали в МИД.
Посол передал иранской стороне поздравление министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца в адрес его иранского коллеги по случаю повторного назначения на высокий пост, а также выразил надежду на скорый визит в Беларусь иранских специалистов в области ветеринарии и радиологии для ознакомления с ведущими мясомолочными предприятиями и подтверждения качества белорусской продукции.
Хасан Рокни выразил удовлетворение работой совместной белорусско-иранской рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере сельского хозяйства и подтвердил намерение организовать указанный визит в ближайшее время.-0-
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