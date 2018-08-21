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Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Болгарии из-за птичьего гриппа

Экономика 21.08.2018 | 11:26

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из Добричской области Болгарии из-за птичьего гриппа. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Добричской области зарегистрированы новые случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь) и другой продукции.

В департаменте информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.

Грипп птиц - контагиозная болезнь, характеризующаяся угнетением, отеками, поражением органов дыхания, пищеварения. Экономический ущерб от него велик в связи с массовой гибелью заболевших птиц, необходимостью жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы.-0-

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Теги
Беларусь, Болгария, болезни, продовольствие, продукты питания, птицы
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