Беларусь ограничила ввоз птицы из региона Франции из-за болезни Ньюкасла

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз птицы из региона О-де-Франс (Франция) из-за болезни Ньюкасла. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории региона О-де-Франс зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных болезнью Ньюкасла.
В связи с этим с 4 января вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этого региона Франции живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, всех видов птицеводческой продукции и продуктов ее переработки, пуха и пера, кормов и кормовых добавок животного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку), в том числе из птицы. Все ранее выданные разрешения на ввоз в Беларусь из региона О-де-Франс указанных товаров отменяются.
В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных птицеводческих комплексов, птицеводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.
Болезнь Ньюкасла (псевдочума птиц, азиатская чума птиц) - высококонтагиозная вирусная болезнь, главным образом куриных, характеризующаяся пневмонией, энцефалитом и поражениями внутренних органов. При остром течении болезни Ньюкасла летальность среди молодняка достигает 100%. Переболевшие цыплята плохо растут. Болезнью Ньюкасла может заболеть и человек.-0-
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