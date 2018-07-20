Беларусь ограничила ввоз свинины из Московской области из-за классической чумы свиней

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничила ввоз свинины из Московской области России из-за классической чумы свиней (КЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории Московской области зарегистрирован случай заболевания классической чумой свиней.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз в Беларусь из Московской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Московской области в Беларусь.

В Минсельхозпроде информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-