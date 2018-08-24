Беларусь ограничивает ввоз мяса из двух регионов Китая из-за ящура и АЧС

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с 25 августа ограничивает ввоз мяса из двух регионов Китая из-за ящура и африканской чумы свиней. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР зарегистрирован случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром, в провинции Чжэцзян - случай заболевания свиней АЧС.

В связи с этим введены временные ограничения на ввоз из Синьцзян-Уйгурского автономного района восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового сырья, шерсти, козьего пуха, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота, другой продукции.

Из провинции Чжэцзян ограничивается ввоз живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки и другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из этих китайских регионов в Беларусь.-0-