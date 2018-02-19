Беларусь ограничивает ввоз мяса из южноафриканской провинции Лимпопо из-за ящура

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь временно ограничивает ввоз мяса из провинции Лимпопо (ЮАР) из-за ящура. Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории провинции Лимпопо зарегистрирован новый случай заболевания восприимчивых видов животных ящуром. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз из данного региона восприимчивых к ящуру животных, мяса, мясопродуктов и другого сырья, полученного от убоя животных, восприимчивых к заболеванию, кожевенного, рогокопытного, кишечного, овчинно-мехового и мерлушкового сырья, молока и молочных продуктов, полученных от крупного и мелкого рогатого скота и др. Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров отменяются.
Кроме того, из-за ящура Беларусь примет дополнительные меры по недопущению ввоза данных продуктов из Забайкальского края России.
Ящур - острое вирусное заболевание животных, которым болеет также человек. Болезнь характеризуется интоксикацией и пузырьково-язвенным поражением слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, кожи. Человек может заразиться ящуром, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже через мясо.-0-
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