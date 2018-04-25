Беларусь ограничивает ввоз свинины из Венгрии из-за АЧС

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ограничивает ввоз свинины из Венгрии из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Международного эпизоотического бюро, на территории медье Хевеш Венгрии зарегистрирован новый случай заболевания свиней АЧС.
В связи с этим с 26 апреля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Венгрии живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Отменяются также все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Венгрии в Беларусь.
В департаменте Минсельхозпрода информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.-0-
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