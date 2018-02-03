3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует получить шестой транш ЕФCР до конца I квартала 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Владимир Амарин во время прямой телефонной линии.

"Мы сейчас активно работаем с ЕФCР и экспертами. Думаю, мы получим шестой транш в I квартале. Седьмой транш выдается по итогам оценки выполнения показателей программы на 1 января 2018 года, поэтому его получение сдвинется по времени за пределы I квартала", - сказал Владимир Амарин.

Он отметил, что Беларусь пока не планирует проводить переговоры по заключению еще одного кредитного соглашения с ЕФСР после завершения данной программы.

Как сообщалось, Министерство финансов Беларуси и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных Советом Евразийского фонда стабилизации и развития.

Средства должны быть предоставлены семью траншами в течение 2016-2018 годов. Пятый транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в $200 млн поступил в бюджет Беларуси 25 октября 2017 года.-0-