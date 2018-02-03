3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует разместить еврооблигации на $600 млн в первом полугодии 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр финансов Владимир Амарин во время прямой телефонной линии.

"Что касается еврооблигаций, то мы планируем разместить их в первом полугодии текущего года. Общая сумма размещения еврооблигаций на 2017-2018 годы планировалась в $2 млрд, из них $1,4 млрд мы разместили в 2017-м, соответственно, ставим задачу выйти с размещением $600 млн в первом полугодии", - сказал Владимир Амарин.

В 2017 году евробонды были размещены двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%.

Как сообщалось, Беларусь не исключает возможности размещения облигаций в 2018 году на российском и азиатском рынках.-0-