21 июня, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует увеличить в 3 раза поставки молочной продукции в Китай по итогам 2018 года, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объемы поставок белорусской молочной продукции в Китай значительно выросли в 2017 и 2018 годах. Планируется, что по итогам текущего года экспорт данной продукции на китайский рынок вырастет примерно в 3 раза к уровню 2017-го", - сказал Алексей Богданов.

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в январе-апреле вырос в 1,9 раза и составил $9,3 млн, из которых $4,8 млн - молочная продукция. Данной продукции за четыре месяца поставлено на китайский рынок 12,8 тыс. т - это в 3,3 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Стартовали пробные поставки в Китай сыров, творога и масла.-0-