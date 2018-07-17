Беларусь полностью выполняет обязательства по недопущению "санкционки" в Россию - ГТК

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь полностью выполняет обязательства по противодействию ввозу санкционной продукции в Россию. Об этом председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос, с чем связаны очередное обострение этой темы в российских СМИ и упреки в адрес Беларуси, глава ведомства отметил, что это сложно предположить. "Мне кажется, что это уже дань определенной традиции, притом нехорошей традиции, когда надо сказать, что где-то кто-то виноват - наверное, по пути транзита, наверное, это Республика Беларусь. Такие же претензии предъявляются к Казахстану, Кыргызстану", - сказал он.

"Мы полностью выполняем те обязательства, которые взяли перед Россией в части недопуска санкционных товаров к транзиту по территории Беларуси. Если они едут в адрес российских субъектов хозяйствования, мы их сразу разворачиваем на внешнем контуре нашей границы, не допуская их к процедуре транзита", - заявил Юрий Сенько.

При этом бывают случаи, когда те или иные товары из российского санкционного списка ввозятся под видом предназначенных для потребления на территории Беларуси, хотя на самом деле предназначены для дальнейшего транзита. "С такими товарами мы работаем, знаем определенные механизмы и схемы, которые используются для этого. За период действия санкционных отношений таможенной службой Беларуси было возбуждено 30 уголовных дел в отношении нарушителей законодательства, проведено 4,7 тыс. различных режимных мероприятий", - отметил председатель ГТК.

"Как правило, используется российский транспорт, российские перевозчики везут. И заказчиком всех этих вопросов, конечно же, является российский бизнес. Глава государства поставил задачу продолжать эту работу, разъяснять, какие действия мы предпринимаем. Это не наш бизнес, не наши нарушения", - резюмировал Юрий Сенько.-0-