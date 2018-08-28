28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Астраханской области активнее создавать совместные компании. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил, что региональное взаимодействие - основная опора для двустороннего сотрудничества Беларуси и России. При этом совместные компании он назвал инструментом, благодаря которому оно развивается. Не умаляя значимости товарного сотрудничества, спикер сделал акцент на создании совместных предприятий. "Все-таки надо делать общий бизнес. А для этого должны быть совместные компании, солидная промкооперация, инвестиционные проекты", - сказал он и предложил губернатору Астраханской области обсудить эти вопросы.

Во время встречи

Спикер убежден, что и промкооперация, и соответствующие финансовые потоки должны участвовать в вопросах интеграционного сотрудничества.

Председатель Совета Республики пригласил Александра Жилкина на Форум регионов Беларуси и России, который состоится 10-12 октября в Могилеве. Традиционно в нем примут участие главы государств.

В свою очередь российский губернатор согласился, что белорусскому и российскому машиностроительному бизнесам необходимо кооперироваться, создавать проекты, которые будут конкурентоспособны на мировом рынке. Он уточнил, что имеет в виду прежде всего коммунальную технику, автобусы, электробусы. В этой связи глава российской делегации рассказал о предстоящих во вторник переговорах на МАЗ. Он подчеркнул готовность идти на совместные предприятия, в том числе на территории Беларуси.

Александр Жилкин

Александр Жилкин пояснил, что Астраханская область готова предложить пакет возможностей для Беларуси с учетом географического положения российского региона. Возвращаясь к поднятой Михаилом Мясниковичем теме совместных предприятий и промкооперации, он предложил рассмотреть возможности для продвижения товаров белорусских производителей через формирующиеся комфортные условия взаимодействия прикаспийских государств.-0-

Фото Николая Петрова