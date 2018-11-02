Беларусь предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития СНГ экономическими инициативами

2 ноября, Астана /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает дополнить Концепцию дальнейшего развития Содружества Независимых Государств совместными экономическими инициативами, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году на экспертном уровне начата актуализация Концепции дальнейшего развития СНГ. Как отметил Сергей Румас, несмотря на положительные темпы роста взаимной торговли, ее доля в общем товарообороте стран СНГ занимает чуть менее 1/5 части (18%). В Европейском союзе на внутреннюю торговлю приходится порядка 2/3 торгового оборота.

"На наш взгляд, для дальнейшей эволюции Содружества целесообразно дополнить концепцию планами по выработке совместных приоритетов развития, возможно, вплоть до уровня отдельных отраслей, инвестиционных программ. Очень важно определить общие точки экономического роста, в первую очередь в сферах, способных обеспечить высокий мультипликативный эффект", - подчеркнул он.

Премьер-министр также обратил внимание коллег на некоторые аспекты, связанные с функционированием Исполкома СНГ. Проделана колоссальная работа по его модернизации, включая оптимизацию кадровой структуры и сокращение финансовых расходов.

Сергей Румас призвал уделить внимание повышению эффективности отраслевых органов СНГ. "В основе их работы должен лежать программно-целевой принцип - продвижение конкретных многосторонних проектов сотрудничества, способных принести реальную практическую отдачу всем участникам Содружества в экономике, социальной сфере и гуманитарной области", - полагает глава белорусского правительства.-0-