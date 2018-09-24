24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает организовать в Армении сборочные производства лифтов и тракторов. Такая возможность обсуждалась сегодня на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко с армянской делегацией во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым, передает корреспондент БЕЛТА.
Спикер озвучил несколько предложений, которые могли бы заинтересовать армянскую сторону. "Это вопросы организации сборочных производств, например, лифтов", - сказал Владимир Андрейченко, добавив, что в Ереване намечена серьезная программа по их замене. Он предположил также, что белорусские специалисты могли бы принять участие в реализации этой программы.
Еще одно перспективное направление - организация сборочного производства сельхозтехники, в частности тракторов. Сотрудничество в этой сфере актуально, поскольку Армения занимается переоснащением АПК и регулярно закупает современные белорусские тракторы.
Владимир Андрейченко сказал, что в этом году Беларусь и Азербайджан отметили 25 лет с момента установления дипломатических отношений. За это время удалось добиться немалых успехов, между двумя странами установились отношения, основанные на дружбе, взаимопонимании и уважении. "Важно, что у нас всегда был такой открытый диалог, а взаимодействие всегда было направлено на продуктивное развитие сотрудничества", - отметил спикер.
"Мы настроены и далее развивать сотрудничество по всем направлениям", - подчеркнул председатель Палаты представителей.
Свой вклад вносит белорусско-армянская комиссия по сотрудничеству парламентов двух стран. Ее заседания проходят регулярно. Парламентарии помогают налаживать контакты между министерствами, бизнесом. "Все это позволяет наращивать взаимный товарооборот. В 2017 году он составил около $43 млн, увеличившись по сравнению с 2016-м более чем на 35%. В этом году положительная динамика сохраняется", - обратил внимание Владимир Андрейченко.
Эдуард Шармазанов согласился с белорусским коллегой, что торгово-экономические отношения двух стран имеют большой потенциал. Предложения Беларуси по организации сборочных производств заинтересовали армянских парламентариев, они намерены содействовать их реализации.
Как сообщалось, визит в Беларусь парламентской делегации Армении продлится по 26 сентября.
Делегация во главе с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым принимает участие в очередном заседании белорусско-армянской комиссии по сотрудничеству парламентов двух стран. Программой визита предполагается проведение встреч в Брестском областном исполнительном комитете, а также посещение ряда предприятий Минска и Бреста.-0-
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