Беларусь предлагает рассмотреть введение ответственности стран за нарушения обязательств в ЕАЭС

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает рассмотреть вопрос о введении реальной ответственности стран за нарушения обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой сегодня на конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Нужно оперативно и адекватно реагировать на проблемы, которые были вскрыты за время функционирования союза, и пересматривать нашу нормативную правовую базу, в том числе в рамках предстоящей серьезной корректировки базового договора с тем, чтобы за нарушения обязательств в рамках ЕАЭС государства-члены несли уже реальную, может быть, даже материальную ответственность, как это предусмотрено у наших западных соседей, в том же Евросоюзе, где конкретные страны наказываются вполне конкретным евро", - отметил Дмитрий Крутой.

Беларусь готова рассматривать и обсуждать предложение по укреплению полномочий наднациональных органов, в первую очередь Евразийской экономической комиссии, чтобы у нее были реальные механизмы для обеспечения выполнения государствами-членами обязательств в ЕАЭС.

Работу в этом направлении Беларусь готова вести и во время своего председательства в органах ЕАЭС в 2020 году. Программа председательства уже формируется, белорусская сторона намерена максимально учесть в ней все проблемы союза, требующие решения.

Сегодня можно констатировать разную степень достижения заявленных целей союза. При этом на внутренних товарных рынках продолжают применяться нетарифные ограничения, которые часто объясняются как ветеринарные, санитарные, фитосанитарные меры. Ограничения при проведении госзакупок, которые позиционировались как исключительные и временные (максимум на два года), стали постоянными. На рынках услуг из общего регулирования пока выпали ключевые виды: передача электроэнергии, международные автомобильные перевозки. Единое пространство технического регулирования функционирует пока не в полной мере, по ряду ключевых товаров признаются исключительно национальные документы об оценке соответствия, не унифицированы стандарты и методики изменений, нет трансграничного механизма привлечения к ответственности за поставку товаров с фиктивными сертификатами.

Беларусь как страна с экспортно ориентированной и открытой экономикой заинтересована в свободном движении товаров и услуг в рамках союза и всемерном развитии его внешнеторговой деятельности. По оценкам экспертов, устранение только нетарифных барьеров увеличило бы внутренний товарооборот в ЕАЭС примерно на 23%. При этом поставки Беларуси в Казахстан выросли бы на 70%. В целом ВВП Беларуси увеличился бы почти на 3%

По словам Дмитрия Крутого, на уровне евразийской интеграции сегодня стоило бы акцентировать внимание на решении актуальных проблем торговли на внутренних рынках, создании единой промышленной и аграрной политики, равных или хотя бы близких условий в энергетике, наведении порядка в госзакупках, стандартах и техрегламентах. Вопросы стоимости роуминга, снижения цен на авиаперевозки и железнодорожные поездки между столицами стран ЕАЭС, статус спортсменов-легионеров, визовые вопросы также должны быть в обсуждаемой повестке.-0-