12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь предлагает Узбекистану подготовить дорожную карту сотрудничества на 2019-2020 годы. Об этом сообщил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предлагаем для придания развитию двустороннего сотрудничества комплексного, системного характера подготовить программу действий - дорожную карту по интенсификации взаимоотношений между нашими странами на 2019-2020 годы. Данная программа может стать частью механизма реализации договора между странами о социально-экономическом сотрудничестве до 2028 года, который предполагается подписать в рамках официального визита главы государства в Узбекистан. Мы должны представить конкретные наработки, реальные проекты прежде всего в экономической сфере", - сказал Андрей Кобяков.

Помимо развития торговых отношений, промышленной кооперации две страны имеют большой потенциал для сотрудничества в области информационных технологий. "Полагаем, что у нас есть возможности для реализации в Узбекистане проектов в IT-сфере. Готовы предложить такие проекты в области железнодорожного и автомобильного пассажирского транспорта", - добавил премьер-министр.

Он также отметил перспективы для активизации двустороннего сотрудничества в сферах образования и культуры. "Готовы на базе белорусских учреждений образования готовить кадры для экономики Узбекистана по представляющим интерес специальностям, - сказал Андрей Кобяков. - В апреле текущего года с успехом прошли дни культуры и кино Беларуси в Узбекистане. Мы будем ждать в соответствии с имеющимися договоренностями в конце года творческую делегацию из Узбекистана".

Андрей Кобяков назвал визит парламентской делегации Узбекистана в Беларусь важным событием для двусторонних отношений. "Мы рассчитываем, что этот визит придаст дополнительный импульс для развития отношений во всех сферах", - резюмировал он.-0-