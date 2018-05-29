Беларусь предложила России возобновить переговоры по цене на газ - Семашко

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси предложило правительству России в новом составе возобновить переговоры по цене на газ, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В четверг на прошлой неделе я отправил приветственное письмо в адрес нынешнему визави (заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку. - Прим. БЕЛТА.) и попросил определиться на предмет продолжения наших переговоров", - сказал Владимир Семашко.

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