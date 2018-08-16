Беларусь примет допмеры для ограничения ввоза свинины из двух воеводств Польши из-за АЧС

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из двух воеводств Польши из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Международного эпизоотического бюро, на территории Подкарпатского и Варминьско-Мазурского воеводств Польши зарегистрирован новый случай заболевания свиней АЧС. В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих воеводств живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

В Минсельхозпроде рекомендуют принять дополнительные меры контроля по биологической защите крупных свиноводческих комплексов и ферм, хозяйств всех форм собственности.-0-