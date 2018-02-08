Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 1,75 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет в 2018-2023 годах льготный кредит Китайской Народной Республики для реализации инвестиционного проекта в сумме 1,75 млрд юаней. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №105 от 7 февраля 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Совет Министров Республики Беларусь постановил привлечь в 2018-2023 годах льготный правительственный кредит Китайской Народной Республики сроком на 15 лет для реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (первый этап) в сумме 1 750 млн китайских юаней", - говорится в сообщении пресс-службы.
Этим же документом одобрен проект кредитного соглашения о предоставлении льготного правительственного кредита для реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (первый этап) между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая в качестве основы для проведения переговоров.
Совет Министров уполномочил министра экономики Владимира Зиновского на проведение переговоров по указанному проекту и на подписание кредитного соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для обеспечения реализации данного соглашения.
Постановление принято в соответствии с указом №252 от 18 апреля 2006 года "Об утверждении Положения о внешних государственных займах и внешних займах, привлеченных под гарантии Правительства Республики Беларусь" и вступает в силу со дня его принятия.-0-
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