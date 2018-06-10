10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь привлечет льготный кредит КНР на 2,5 млрд юаней для реализации инвестпроекта в АПК. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров №440 от 8 июня 2018 года, которое официально размещено на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, Беларусь в 2019-2024 годах привлечет льготный правительственный кредит КНР сроком на 15 лет для реализации инвестиционного проекта "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016-2032 годы" (второй этап) в сумме 2 540 млн китайских юаней.

Постановлением одобрен также проект соответствующего кредитного соглашения между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая в качестве основы для проведения переговоров. На проведение переговоров по соглашению и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта, а также документов, необходимых для реализации документа уполномочен Минфин.

Кроме того, Совет Министров постановлением от 8 июня 2018 года №439 одобрил рамочное соглашение о предоставлении кредита. На проведение переговоров и подписание уполномочено Министерство экономики.

Как сообщалось, аналогичное рамочное соглашение по реализации первого этапа высокотехнологичного инвестпроекта в АПК Беларусь и Китай подписали в феврале. Тогда речь шла о льготном кредите в 1,75 млрд юаней.

Процедура представления Китаем займа включает в себя подписание межправительственного рамочного соглашения о предоставлении льготного кредита, а затем - кредитного соглашения с Эксимбанком.-0-