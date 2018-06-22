Беларусь продолжит работу по снятию временных ограничений на поставки молочки в Россию - Минсельхозпрод

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит работу по снятию временных ограничений на поставки молочной продукции в Россию в соответствии с подписанной дорожной картой, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

"Россельхознадзор выпустил указание, согласно которому отменяется запрет на поставки молочной продукции в таре более 2,5 л со всей территории Беларуси. Согласно нормам ЕАЭС, введение запрета на поставки со всей территории страны предусматривается только в случае эпизоотического неблагополучия. Россельхознадзор снял этот запрет, нарушавший законодательство ЕАЭС, но вместе с тем поставлять продукцию в Россию смогут только те белорусские предприятия, которые открыты в соответствии с дорожной картой. Мы продолжим работу по снятию временных ограничений", - сказал Алексей Богданов.

Ближайшая встреча белорусской и российской сторон для переговоров по поставкам молочной продукции состоится в Москве в среду, 27 июня.

В список предприятий, включенных в дорожную карту и имеющих право поставок в Россию, попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".-0-