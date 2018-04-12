Беларусь проработает с Азербайджаном поставку электробусов и создание сборочного производства лифтов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан проработают создание сборочного производства лифтов и поставку белорусских электробусов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства по итогам визита заместителя премьер-министра Владимира Семашко в Азербайджан.

На встрече с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде 3 апреля обсужден широкий круг вопросов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, транспорта, расширения взаимных поставок продовольствия, достигнуты договоренности о проработке новых перспективных проектов двустороннего сотрудничества, направленных на обеспечение наращивания объемов взаимной торговли.

Обсуждены вопросы наращивания сборки автотехники МАЗ на базе Гянджинского автомобильного завода, в том числе создания сборочного производства пассажирских автобусов МАЗ на данном предприятии. Отмечена перспективность поставок техники ОАО "Гомсельмаш" для предприятий аграрного сектора Азербайджана с последующей проработкой организации сборочного производства сельхозтехники в Гяндже или Сумгаите.

Достигнуты договоренности о проработке перспективных проектов по созданию сборочного производства белорусских лифтов, дизель-генераторов, а также поставок электробусов в Азербайджан.

В ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля обсуждены актуальные вопросы белорусско-азербайджанского взаимодействия. Президентом Азербайджана отмечен положительный вклад белорусского тракторо- и машиностроения в экономику страны, создание рабочих мест, выход на рынки третьих стран с азербайджанско-белорусской продукцией. Ильхам Алиев обозначил в качестве приоритетных направлений развитие агросектора и воссоздание востребованных промышленных предприятий. Как положительный пример двустороннего сотрудничества отмечен проект по организации сборки белорусских тракторов на базе ПО "Гянджинский автомобильный завод".

Белорусская делегация посетила Гянджинский автомобильный завод для участия в мероприятиях по случаю выпуска 10-тысячного трактора МТЗ. В ходе посещения завода Владимир Семашко встретился с руководством и трудовым коллективом предприятия. Обсуждены вопросы развития завода, увеличения выпуска продукции, в том числе выхода совместной продукции на рынки третьих стран. Во время визита МТЗ и МАЗ подписали договоры с Гянджинским автомобильным заводом о поставке 500 единиц тракторной техники и 50 единиц автомобильной техники соответственно (общая сумма двух контрактов - около $10,5 млн.

Товарооборот Беларуси и Азербайджана в 2017 году составил $160,7 млн и по сравнению с 2016-м снизился на 6,4%. Экспорт составил $150,5 млн (увеличился на 11,1%), импорт - $10,3 млн (снизился на 71,7%). Сальдо положительное для Беларуси - $140,2 млн. Основные экспортные позиции в 2017 году: специфические товары, тракторы и седельные тягачи, продовольствие (сахар, молоко и сливки, сыры и творог, колбасы, масло сливочное и др.), продукция деревообработки, лекарственные средства, нефтепродукты, части к принимающей и передающей аппаратуре, вычислительные машины для автоматической обработки информации. Основу импорта товаров из Азербайджана по итогам прошлого года составили: продукция нефтепереработки, прокат алюминия, продовольственные товары (орехи, крепкие спиртные напитки, соки фруктовые и овощные, вина виноградные натуральные, фрукты и др.), белье постельное, ткани махровые, глины.

В 2017 году в экономику Беларуси привлечено инвестиций из Азербайджана на сумму $11,3 млн ( $7,4 млн за 2016 год), в том числе прямых - $10,7 млн(157,4%). В настоящее время в Беларуси реализуется 3 инвестиционных проекта с участием азербайджанского капитала. Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов составляет около $36 млн. В Беларуси функционирует 58 предприятий с азербайджанским капиталом, в том числе 17 совместных и 41 иностранные организации.-0-