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Беларусь рассчитывает на еще более интенсивный рост товарооборота с Россией

Экономика 29.05.2018 | 11:58
Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на еще более интенсивный рост товарооборота с Россией. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не сомневаюсь, что с помощью отработанных механизмов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза мы сможем обеспечить еще более интенсивный рост двустороннего товарооборота", - сказал Владимир Макей.

Он рассказал, что на переговорах серьезное внимание было уделено графику и содержательному наполнению предстоящих встреч в различных форматах, в том числе обсуждалась подготовка V Форума регионов Беларуси и России.

Товарооборот между странами в 2017 году составил $32,4 млрд и вырос к уровню 2016-го на 23,5%. Белорусский экспорт достиг $12,8 млрд, увеличившись более чем на 17%.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, Макей, Россия, товарооборот
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