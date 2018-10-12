12 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на полное снятие искусственно созданных барьеров для своей продукции на рынке РФ. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц сегодня на V Форуме регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр констатировал, что несмотря на предпринимаемые усилия, барьеры и ограничения для белорусской мясной и молочной продукции на рынок России до настоящего времени в полном объеме не сняты. "И эти ограничения в большинстве своем надуманные и искусственно созданные", - обратил внимание Леонид Заяц.

Глава аграрного ведомства напомнил, что первый заместитель министра промышленности и торговли России Сергей Цыб в своем выступлении на форуме говорил о необходимости создания условий для укрепления здоровья нации. Натуральный белорусский продукт должен заместить в России пальмовое масло и сыроподобный продукт, считает Леонид Заяц.

Накануне он вместе с замминистра сельского хозяйства России Иваном Лебедевым посетил могилевское предприятие "Бабушкина крынка" и его сырьевую зону. Российская сторона смогла в очередной раз убедиться в качестве и безопасности сырья и производимой из него молочной продукции. Предприятие имеет высокие награды российских и европейских выставок, однако на данный момент его продукция ограничена в поставках на российский рынок.

"Надеюсь, что благоразумие наступит и наш продукт все-таки широким фронтом пойдет на продовольственные полки Российской Федерации", - резюмировал министр.-0-