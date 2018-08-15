Беларусь рассчитывает на решение вопросов в нефтяной сфере с Россией - Матюшевский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на решение вопросов в нефтяной сфере с Россией, заявил журналистам первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский сегодня на конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Переговоры идут на уровне вице-премьеров (вице-премьеры Беларуси и России Владимир Семашко и Дмитрий Козак. - Прим.БЕЛТА), которые курируют эту тему. Думаю, в ближайшее время мы до общественности доведем, о чем мы с российской стороной договорились", - сказал Василий Матюшевский.

"Нет никакой угрозы. Есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами. Что касается взаимных вопросов, соответствующие вице-премьеры найдут решение всех непростых вопросов", - считает он.

Дату следующей встречи на уровне вице-премьеров Василий Матюшевский не назвал. По его словам, этот вопрос нужно уточнять у российской стороны, представители Беларуси готовы к встрече.

Ранее агентство "Рейтер" сообщило о планах России ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов.-0-

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