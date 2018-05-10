Беларусь рассчитывает на увеличение портфеля проектов Всемирного банка - Кобяков

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает на увеличение в стране портфеля проектов Всемирного банка. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Действующий портфель включает восемь инвестиционных займов на общую сумму около $800 млн. Мы высоко оцениваем достигнутый уровень взаимодействия и рассчитываем на увеличение действующего портфеля в ближайшей перспективе", - отметил Андрей Кобяков. Более чем за 25 лет совместного сотрудничества Беларуси с Всемирным банком реализованы проекты на сумму около $1,7 млрд.

Во время встречи

"Суть нашего партнерства намного глубже, чем деньги для развития. Мы совместно работаем над тем, чтобы инвестиции, фондируемые ресурсами банка и Международной финансовой корпорации, решали системные задачи повышения конкурентоспособности Беларуси", - подчеркнул премьер-министр.

Именно поэтому в новой пятилетней рамочной стратегии Группы Всемирного банка сформирован сбалансированный портфель проектов, который согласуется с приоритетами экономической политики Беларуси.

Исполнительный директор Всемирного банка Франциск Годтс

По словам Андрея Кобякова, в Беларуси ожидают, что реализация совместных с Всемирным банком проектов внесет вклад в реализацию основных госпрограмм на среднесрочный период, что позволит создать основу для долгосрочного устойчивого роста экономики страны.

Беларусь вместе с Всемирным банком в 2015 году разработала дорожную карту, которая легла в основу программы работы правительства, большинство ее положений выполнено и внесло свой вклад в экономический рост в 2017 и текущем году.

Андрей Кобяков отметил, что в Беларуси большое внимание уделяется развитию предпринимательской инициативы и стимулированию деловой активности. В конце прошлого года был принят пакет законодательных актов в сфере либерализации предпринимательской деятельности и создания основ для формирования цифровой экономики.

Исполнительный директор Совета директоров Группы Всемирного банка Франк Хеемскерк

"Мы надеемся, что это придаст дополнительный импульс для развития малого и среднего бизнеса и частного сектора в Беларуси. И мы очень рады, что в этом вопросе находим поддержку со стороны Всемирного банка", - сказал глава белорусского правительства. Проект ВБ по расширению доступа к финансированию микро-, малых и средних предприятий в Беларуси станет дополнительным источником финансирования для развития субъектов предпринимательства.

Андрей Кобяков

"Мы рассматриваем малое и среднее предпринимательство как один из мощных драйвером экономического роста и намерены и далее укреплять институты и стимулировать инновации", - добавил премьер-министр.

Андрей Кобяков также обратил внимание на возможности Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Полагаю, что и МФК как институт кредитования частного бизнеса сможет найти привлекательные направления работы в этих парках, значительно увеличив свой портфель в Беларуси", - резюмировал он.-0-