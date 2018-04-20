Беларусь с развитием цифровой экономики становится все более привлекательной для инвесторов - эксперт

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с развитием цифровой экономики становится все более привлекательной для зарубежных инвесторов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА стратегический консультант крупной компании из Великобритании, специализирующейся на выполнении государственных заказов по всей Европе, Денис Алекс Джозе.

"Мне известно, что в Беларуси принято новое законодательство, которое способствует развитию цифровых технологий в целом и криптовалют в частности. Это правильное решение, очень прогрессивная мера", - сказал Денис Алекс Джозе.

В ближайшей перспективе, в частности, легализация криптовалют позволит привлечь зарубежные инвестиции. В настоящий момент основная перспектива в этом плане связана со странами Востока, в том числе Китаем. "У них основной интерес к Беларуси. Однако и европейские инвесторы также могут быть заинтересованы в инвестировании", - отметил он. По его словам, для этого есть все условия (прекрасное расположение страны, растущий рынок), чтобы различные западные компании приходили в Беларусь и создавали здесь свое предложение, инвестировали в криптовалюту.

Эксперт в области информационных технологий Виталий Гапоненко согласен с тем, что вступление в силу декрета №8 "О развитии цифровой экономики" является положительным моментом. Благодаря этому открываются двери для инвесторов со всего мира. Вопросы, которые они не могли бы решить сегодня в других странах, можно реализовать в Беларуси, развивать проекты, которые основаны на технологии блокчейн. "Все это находится на хороших рельсах Парка высоких технологий, где, я считаю, одни из лучших специалистов в этой области", - сказал он.

В Минске сегодня проходит крупный форум, посвященный новым видам криптовалют и блокчейну.-0-