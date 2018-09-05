5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала меньше импортировать овощей и фруктов, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела потребительского рынка Министерства антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Краснюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт картофеля сократился на 54%, лука и чеснока - на 79%, томатов - на 41%, капусты - на 34%, огурцов - на 29%, яблок - на 64%.

Удельный вес продаж белорусских овощей и грибов в январе-июне составил 70,4% и увеличился на 1,2%. По некоторым позициям эта доля значительно выше. Так, около 91% реализуемого в торговой сети лука - отечественного производства, тогда как в прошлом году - только 61%, яблок - 20% (показатель увеличился на 4 процентных пункта). В 2017 году продажи белорусских овощей возросли на 7,8%, картофеля - на 12%.

"Министерство держит на контроле вопросы поставки в магазины отечественной продукции. Проводится мониторинг торговых объектов", - отметила Татьяна Краснюк.

Она напомнила, что осенью во всех регионах республики пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Сезон стартует 22 сентября. Кроме того, производителям в городах выделяются площадки для реализации овощей и фруктов. Так, в Минске на 16 рынках организовано около 3 тыс. мест, где хозяйства, фермеры, физические лица, предприятия потребкооперации могут реализовывать свою продукцию. Пенсионерам и инвалидам такая услуга предоставляется бесплатно.

Татьяна Краснюк озвучила цифры, характеризующие предпочтения белорусов в еде. Так, Беларусь по потреблению картофеля на душу населения занимает первое место среди стран постсоветского пространства - 171 кг ежегодно. Например, в Украине и России эти цифры составляют 140 кг и 113 кг. Что касается бахчевых культур и овощей, продуктов их переработки, то республика занимает пятую позицию. Каждый белорус потребляет в год 146 кг такой продукции.

"По потреблению картофеля мы превышаем рациональную норму, установленную Министерством здравоохранения, почти на 42 кг. Она составляет 129,1 кг на человека. Такая же ситуация по овощам и бахчевым - потребление на 2,6 кг больше рациональной нормы. А вот по фруктам не дотягиваем - 90 кг при норме 98,6 кг", - рассказала Татьяна Краснюк.-0-