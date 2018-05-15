Беларусь уделяет первостепенное внимание цифровой трансформации экономики и госуправления - Попков

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблеме цифровой трансформации экономики и государственного управления в Беларуси уделяется первостепенное внимание, заявил сегодня министр связи и информатизации Сергей Попков во время Евразийского цифрового форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси первостепенное внимание уделяется проблеме цифровой трансформации экономики, государственного управления и социальной сферы. Данная тема является приоритетной в повестке для всех развитых стран и международных организаций, а также включена в национальные приоритеты социально-экономического развития Беларуси. Президент обозначил курс дальнейшего развития страны - это построение ИТ-страны. Принят декрет №8, который дал беспрецедентные права для резидентов ПВТ, где будут обкатаны новейшие технологии блокчейна, применение криптовалют, смарт-контрактов", - подчеркнул министр.

Сергей Попков отметил, что благодаря постоянному вниманию со стороны правительства и органов госуправления к проблемам цифровой трансформации Беларусь занимает лидирующие позиции по формированию национального цифрового рынка и начала активную международную деятельность, направленную на гармонизацию цифровых рынков стран - экономических партнеров. "В 2012 году страна выступила с предложением о формировании единого торгово-информационного пространства ЕАЭС, в 2013 году проявила инициативу по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и ЕС. В рамках данной инициативы Беларусь является координатором работ по таким направлениям, как цифровизация торговли, коммерции, логистики, таможни и транспортных коридоров", - пояснил он.

Министр обратил внимание, что успешная реализация инициативы по гармонизации цифровых рынков стран "Восточного партнерства" и ЕС, активное сотрудничество с Республикой Корея по развитию национальной системы безбумажной торговли, а также с Китаем по реализации инициативы "Один пояс и один путь" создает основу для расширения международного сотрудничества в этой сфере на весь евроазиатский регион.

"Мы надеемся, что Евразийский форум станет ежегодной эффективной диалоговой площадкой, на которых деловые и экспертные круги, органы госуправления стран евразийского континента смогут обсудить актуальные вопросы формирования и гармонизации глобального цифрового рынка", - констатировал Сергей Попков.

Евразийский цифровой форум (EADF) проходит 15 мая во время международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018". Цель EADF - обсуждение актуальных вопросов цифровой трансформации и гармонизации цифровых рынков на национальном и межстрановом уровнях.

В пленарной сессии форума "Перспективы создания единого Евразийского цифрового рынка: драйверы и барьеры" выступают главы министерств и администраций стран СНГ, Евразийской экономической комиссии, ответственные за цифровую трансформацию экономики и системы госуправления, ведущие международные эксперты в области ИКТ, представители крупных технологических компаний.

На тематических сессиях обсуждаются вопросы преодоления барьеров цифровой трансформации, упрощения межстранового взаимодействия в сфере торговли и интеграции в трансконтинентальные цепочки поставок.

"ТИБО-2018" проходит в Минске с 14 по 18 мая.-0-