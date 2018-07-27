Беларусь в 2018 году планирует поставить в Китай сельхозпродукции на $100 млн

27 июля, Пуховичский район /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует поставить в Китай в 2018 году сельхозпродукции на $100 млн, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году мы поставили сельхозпродукции в Китай на $17 млн. Мы считаем, что этого мало, так как рынок очень большой. Ставим перед собой задачу, что в этом году мы должны поставить в КНР сельхозпродукции на $100 млн", - сказал Михаил Русый.

В этом году уже поставлены в Китай первые партии полуфабрикатов из говядины производства ООО "Велес-Мит" и ОАО "Могилевский мясокомбинат". Наращиваются отгрузки молочной продукции. Для поставок в Китай открыты такие белорусские птицефабрики, как ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Птицефабрика "Дружба", СЗАО "Серволюкс", ОАО "Смолевичи Бройлер".-0-