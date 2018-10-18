Беларусь в 2019 году будет продавать через биржу не менее 10% экспортируемого цемента

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 января 2019 года 10% общего объема цемента, который экспортирует Беларусь, будет выставляться на биржевые торги ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ). Об этом сообщил БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"С 1 января 2019 года примерно 200 тыс. т в год, или 10% общего объема цемента, экспортируемого Беларусью, будет выставляться на биржевые торги ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ). Такая договоренность достигнута по итогам первого заседания биржевого комитета по цементу, состоявшегося в центральном офисе БУТБ", - сообщил представитель биржи.

Применение биржевого механизма, считают эксперты, позволит максимально диверсифицировать рынки сбыта.

По словам генерального директора холдинга "Белорусская цементная компания" Владимира Киселева, холдинг готов продавать через биржу любой объем цемента и 10% - это только начало. "Нам важно реализовать продукцию на экспорт по максимально высокой цене, - подчеркнул он. - Если биржа даст нам такую возможность, то мы готовы выставлять хоть весь наш цемент. Не вижу здесь никакой проблемы. Тем более что пилотные торги в сентябре показали, что биржевой механизм работает и наша продукция востребована. Надеемся, что продажа цемента через биржу поможет сгладить сезонные ценовые колебания и увеличить нашу выручку от экспорта".

На заседании комитета обсуждались вопросы привлечения иностранных покупателей и транспортировки реализуемого через биржу цемента. В частности, планируется организовать поставки продукции ОАО "Красносельскстройматериалы" в Польшу с использованием автомобильного транспорта. С этой целью на БУТБ уже аккредитовались 4 польские компании.

Подводя итог заседания, заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич выразила уверенность, что реализация цемента на биржевых торгах - лишь первый шаг и в перспективе биржевые площадки будут применяться при экспорте самого широкого спектра производимых в Беларуси строительных материалов. "Биржевой механизм универсален и может использоваться для реализации любого товара. Поэтому, если нам удастся хорошо наладить работу по цементу, то и с другой продукцией строительной отрасли проблем не возникнет. Достаточно будет доработать программное обеспечение", - сказала Ирина Наркевич.

Первые электронные биржевые торги цементом на экспорт состоялись в секции промышленных и потребительских товаров БУТБ 7 сентября текущего года. В них участвовали 6 покупателей из России, Украины и стран Балтии, разместившие в торговой системе БУТБ заявки на покупку портландцемента общим объемом 4 тыс. т. По результатам торговой сессии, длившейся чуть более часа, литовская компания совершила пробную сделку объемом 256 т.

С 10 декабря 2018 года в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси от 8 сентября 2018 года №649 "О внесении дополнения и изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2015 г. №839" все внебиржевые сделки по экспорту цемента на сумму 2500 евро и более должны будут в обязательном порядке регистрироваться на БУТБ.-0-