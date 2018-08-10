Беларусь в I полугодии увеличила экспорт товаров и услуг на 19,4%

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-июне 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,4% до $20,2 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $40,1 млрд, что на 20,7% больше, чем в январе-июне 2017 года. В том числе экспорт составил $20,2 млрд, импорт - более $19,9 млрд (рост на 22,1%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $329,4 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 21,5% до $33,6 млрд. Экспорт товаров увеличился на 20,1% до $16,1 млрд, импорт - на 22,8% до $17,5 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $1,38 млрд (в январе-июне 2017 года оно также было отрицательным и составляло $833,6 млн).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $6,57 млрд (116,9% к январю-июню 2017 года). Экспорт услуг составил $4,14 млрд (116,7%), импорт - $2,42 млрд (117,1%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $1,7 млрд (на 16,2% увеличилось по сравнению с январем-июнем 2017 года).-0-