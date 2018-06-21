Беларусь в июле представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов EU4Digital

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в июле представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов программы EU4Digital. Об этом сообщил министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков сегодня во время очередного раунда неформальных министерских диалогов стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

Еврокомиссар по цифровой экономике и цифровому обществу Мария Габриэль и министр связи и информатизации Сергей Попков

"Большинство цифровых технологий носят по определению глобальный характер. Их применение наиболее эффективно, если происходит одновременно не только в рамках отдельного предприятия, отрасли или даже страны, а как минимум в группе стран. В этой связи особое значение приобретает региональная цифровая интеграция, развиваемая в странах "Восточного партнерства" на основе инициативы по гармонизации цифровых рынков", - считает Сергей Попков.

Во время заседания

Приоритетные направления цифрового сотрудничества стран "Восточного партнерства" - инфраструктура и регулирование в области телекоммуникаций, цифровое доверие и безопасность, электронная торговля (включающая компоненты электронной коммерции, таможни, электронной логистики и цифровых транспортных коридоров), цифровые навыки, ИКТ-инновации, электронное здравоохранение. Для работы по этим направлениям были созданы тематические экспертные сети EU4Digital, разработаны планы мероприятий и дорожных карт до 2020 года, включая соответствующие решения саммита стран ВП в 2017 году.

Йоханнес Хан и Сергей Попков

При этом в рабочих документах Еврокомиссии и решениях саммита ВП определено, что гармонизация цифровых рынков призвана способствовать устранению существующих препятствий и барьеров по предоставлению панъевропейских цифровых услуг для граждан, госорганов и бизнеса. "Это должно привести к более эффективным и разнообразным услугам с лучшими ценами, а также способствовать привлечению инвестиций, стимулировать торговлю и занятость", - обратил внимание Сергей Попков.

Для решения этих задач в документ Еврокомиссии “20 результатов к 2020 году” включены пилотные проекты по созданию региональной среды для кросс-граничных услуг в областях электронной торговли, логистики, цифровых транспортных коридоров, электронного здравоохранения.

Министр считает, что для успешной имплементации таких проектов целесообразно использовать модели государственно-частного партнерства, а также обеспечить эффективное управление программой EU4Digital на основе таких моделей и привлечения экспертиз цифрового бизнеса.

"В настоящее время Министерством связи и информатизации с участием экспертов сообщества по гармонизации цифровых рынков проводится разработка соответствующих предложений по координации многосторонних проектов программы EU4Digital. Беларусь намерена предложить их на рассмотрение профильных директоратов Европейской комиссии, а также стран-партнеров в июле текущего года", - сказал Сергей Попков.

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан

Неформальные министерские диалоги стран-участниц "Восточного партнерства" проводятся с 2012 года в формате министров иностранных дел и глав отраслевых ведомств (каждый раунд имеет индивидуальную отраслевую тему). В них также участвует руководство ЕС. Основная цель диалогов - неформальный обмен мнениями по актуальным вопросам развития ВП и международной повестки дня. К настоящему времени состоялось 9 раундов таких диалогов. До этого Минск был местом проведения министерской встречи в июне 2015 года (отраслевой сегмент - экология).-0-

Фото Оксаны Манчук