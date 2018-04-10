10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-феврале увеличила экспорт товаров и услуг на 29,8% до $6,185 млрд по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $12,165 млрд, что на 28,5% больше, чем в январе-феврале 2017 года. В том числе экспорт составил $6,185 млрд (рост на 29,8%), импорт - $5,979 млрд (рост на 27,2%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $206 млн.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 29,6% до $10,258 млрд. Экспорт товаров увеличился на 32,1% до $4,986 млрд, импорт - на 27,3% до $5,272 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $285,8 млн.

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $1,907 млрд (123,3% к уровню января-февраля 2017 года). Экспорт услуг составил $1,199 млрд (121,2%), импорт - $707,6 млн (127,1%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $491,8 млн.-0-