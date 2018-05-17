Беларусь видит большие возможности для развития сотрудничества с Microsoft - Кобяков

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь видит большие возможности для развития сотрудничества с корпорацией Microsoft. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с главой департамента по стратегическому сотрудничеству с правительствами в Центральной и Восточной Европе корпорации Microsoft Евангелосом Крисафидисом, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков отметил, что в Беларуси взят курс на цифровизацию. "Отношения со столь уважаемой компанией, как Microsoft, для нас очень важны. Мы рассчитываем, что они позволят нам приобрести дополнительный опыт. У нас очень большие возможности для сотрудничества, готовы выслушать ваши предложения и обменяться мнениями, наметить возможные направления взаимодействия", - сказал глава правительства.

По его словам, есть целый ряд элементов сотрудничества, в том числе нормативного характера, реализация которых позволила бы поднять взаимоотношения на более высокий уровень.

Евангелос Крисафидис отметил важность для корпорации иметь возможность обсудить перспективы развития сотрудничества с Беларусью.

Во встрече также приняли участие первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси Дмитрий Шедко, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, директор ГУ "Администрация Парка высоких технологий" Всеволод Янчевский, заместитель начальника управления транспорта, информатизации и связи - заведующий отделом информатизации и связи Аппарата Совета Министров Владимир Бобцов.-0-