11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована расширить свое присутствие на молочном рынке Вьетнама, сообщил директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо сегодня на Белорусско-вьетнамском деловом форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вьетнам закупает ежегодно от 50 тыс. т до 80-90 тыс. т сухого молока. Беларусь входит в список лидеров по производству сухого молока, масла, сыра, а Вьетнам обеспечивает себя молочными продуктами только на 20%, 80% ввозится из-за рубежа", - отметил Валерий Садохо.

Вьетнам развивает собственное молочное производство, однако импорт растет с учетом постоянного увеличения населения страны (сейчас оно составляет около 93 млн человек).

В свою очередь Вьетнам производит продукцию, которую импортирует Беларусь. Это морепродукты, в том числе креветки, тропические фрукты и овощи, рыба, крахмал (сегодня на форуме ожидается подписание контракта на поставку тапиокового крахмала из Вьетнама в Беларусь на $6 млн). Вьетнам также является одним из крупнейших экспортеров риса, кофе и перца. По мнению Валерия Садохо, белорусским и вьетнамским компаниям нужно налаживать прямые контакты и взаимную торговлю без посредников - это поможет сделать товары дешевле.

Директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен обратил внимание, что новые возможности для сотрудничества двух стран открыты после вступления в силу в октябре 2016 года соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом. Так, на многие товары пошлины заметно снижены или обнулены уже сейчас, по ряду позиций еще будут снижаться в ближайшие годы.

Посол Вьетнама в Беларуси Ле Ань отметил, что сегодня главная задача двустороннего сотрудничества - рост белорусско-вьетнамского товарооборота до $500 млн (по итогам 2017 года он достиг $180 млн). Что касается создания новых совместных предприятий, то во Вьетнаме планируется строительство молочного комбината. Вьетнам в свою очередь мог бы поставлять чай и кофе для дальнейшей фасовки в Беларуси, полагает посол.

Сегодня в Белорусско-вьетнамском деловом форуме принимают участие более 100 представителей бизнеса. На мероприятие зарегистрировались компании - производители сельхозпродукции, представители промышленной, фармацевтической, строительной и инвестиционной отраслей.-0-