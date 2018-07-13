13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована создавать с Чунцином совместные высокотехнологичные производства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сегодня на встрече с председателем народного правительства китайского города Чунцин Тан Лянчжи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Чунцином по всему спектру вопросов - начиная с обеспечения транзита по маршруту "Одного пояса, одного пути", сотрудничества в сфере туризма и образования и заканчивая созданием совместных высокотехнологичных производств в индустриальном парке "Великий камень", который является наиболее ярким проектом белорусско-китайского сотрудничества", - отметил Анатолий Калинин.

Анатолий Калинин

Делегация Чунцина завтра посетит парк "Великий камень", где ознакомится с условиями ведения бизнеса и преимуществами площадки. "Большинство провинций Китая уже представлены в парке своими предприятиями, ожидаем и компании Чунцина", - добавил вице-премьер.

Анатолий Калинин выразил уверенность, что нынешний визит делегации Чунцина окажет позитивное влияние на развитие белорусско-китайского сотрудничества.

Тан Лянчжи в свою очередь отметил, что главной целью визита является практическая реализация договоренностей, достигнутых на уровне лидеров Беларуси и Китая. Речь идет о развитии торгово-экономических отношений и гуманитарном обмене, уточнил он.

Тан Лянчжи

Чунцин - город центрального подчинения в центральной части Китая, крупнейший по площади из четырех китайских административных единиц этой категории. На его территории проживает более 30 млн человек. Средний рост ВВП за последние 4 года составил 10% в год. Чунцин является центром железнодорожного сообщения Китая с Европой. У Чунцина установлены побратимские отношения с Минской областью.

В 2018 году в Чунцине открыт первый в КНР специализированный магазин белорусской продукции.-0-