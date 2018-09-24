Беларусь заинтересована в новых совместных проектах с Индией - Мясникович

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в активизации инвестиционного сотрудничества с Индией и новых совместных проектах. Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Совета Республики, уполномоченного по сотрудничеству с Индией Михаила Мясниковича с государственным министром торговли и промышленности Индии Чхотта Рам Чоудхари, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

На встрече обсуждались вопросы торгово-экономического, инвестиционного, научно-технического и гуманитарного взаимодействия. Михаил Мясникович отметил позитивную динамику развития партнерства с Индией. "Мы удовлетворены уровнем нашего сотрудничества, но вместе с тем могли бы иметь больше экономических проектов. У нас очень много точек сопряжения", - отметил он.

В числе приоритетных направлений взаимодействия спикер назвал фармацевтику, IT-технологии, инвестиционное сотрудничество. В частности, совместно с индийскими партнерами в Беларуси строятся три современных фармацевтических завода. "Думаю, в ближайшее время мы можем начать и строительство четвертого завода совместно с компанией Cipla", - добавил председатель Совета Республики. Он попросил индийскую сторону уделить этим проектам особое внимание.

Большие резервы у двух стран имеются в сфере укрепления торговых связей, расширения делового сотрудничества. Во время переговоров Михаил Мясникович затронул тему доступа белорусской карьерной техники на индийский рынок. Он обратился к министру с просьбой взять этот вопрос на особый контроль. Беларусь выполнила необходимые условия Индии и ожидает положительного разрешения вопроса.

Особое внимание во время переговоров уделено работе белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки, технологий и культуры. Михаил Мясникович отметил важную роль комиссии в укреплении двустороннего взаимодействия и развитии контактов.

В свою очередь Чхотта Рам Чоудхари поблагодарил председателя Совета Республики за возможность всесторонне обсудить повестку дня двусторонних отношений. В беседе с журналистами он отметил интерес индийских деловых кругов к белорусскому рынку и отдельно выделил совместные проекты по строительству фармацевтических заводов. Беларуси и Индии есть чем гордиться в вопросах производства лекарственных препаратов. У двух стран в этой области хорошие возможности, уверен он.-0-

Фото Оксаны Манчук