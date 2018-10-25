Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и инвестсотрудничества с Азербайджаном

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в расширении промкооперации и инвестиционного сотрудничества с Азербайджаном, а также рассчитывает на укрепление контактов в образовании, науке и инновационной сфере. Об этом сегодня заявила заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, сообщили в пресс-службе Совета Республики.

Марианна Щеткина отметила положительную динамику развития взаимной торговли между странами. "Есть хорошие перспективы для дальнейшего роста товарооборота - за счет расширения взаимовыгодной кооперации в промышленности, деревообработке, сельском хозяйстве, транспортном комплексе, здравоохранении", - сказала она. По ее мнению, активнее может развиваться и инвестиционное сотрудничество двух стран. "Мы открыты для предложений азербайджанских инвесторов и готовы идти навстречу для успешной реализации проектов в Беларуси", - подчеркнула вице-спикер.

Особое внимание во время переговоров уделено роли парламентского измерения в укреплении двустороннего сотрудничества. Октай Асадов акцентировал на эффективном партнерстве парламентариев двух стран. Созданы и активно работают межпарламентские группы дружбы. "Взаимодействие между Национальным собранием Беларуси и Милли Меджлисом Азербайджана служит примером эффективной работы в сфере международного сотрудничества", - убежден он. Спикер подчеркнул, что Азербайджан ценит взаимопонимание, поддержку и успешные результаты межпарламентского диалога, поскольку это важная составляющая общего высокого уровня стратегического сотрудничества между двумя странами в различных областях.-0-