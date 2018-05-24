Беларусь заинтересована в совместных с Владимирской областью проектах в машиностроении и строительстве

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в реализации перспективных совместных с Владимирской областью проектов в сферах кооперации в машиностроении, энергетике, а также строительстве объектов социального назначения и жилых многоквартирных домов. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко на встрече с первым заместителем губернатора Владимирской области Алексеем Конышевым, которая состоялась сегодня на ХXII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

Учитывая значительный опыт и имеющуюся производственную базу белорусских предприятий, посол предложил, в частности, углубить кооперационное сотрудничество холдинга "Автокомпоненты", ОАО "Минский моторный завод", ОАО "Белшина" и других с создаваемыми предприятиями машиностроительной отрасли Владимирской области. Он выразил уверенность, что в условиях усиления санкционного давления использование белорусских комплектующих (вместо импортируемых) способно минимизировать возможные риски для машиностроительных предприятий региона. Дипломат пригласил делегацию промышленников и эксплуатирующих организаций Владимирской области посетить предприятия машиностроительной отрасли Беларуси для обмена опытом, установления новых и развития прежних деловых связей.

"Игорь Петришенко также выразил заинтересованность белорусских предприятий в участии в реализации программ развития АПК Владимирской области, включая увеличение объемов поставок и ассортимента сельхозтехники, в строительстве и модернизации животноводческих и молочно-товарных комплексов, а также - готовность осуществлять поставку и наладку оборудования под ключ, - отметили в пресс-службе. - Отдельно на встрече был отмечен высокий потенциал взаимодействия Беларуси с российскими регионами в строительной сфере: проектировании и возведении жилья, инфраструктурных, инженерных и социальных объектов. В связи с чем Игорь Петришенко предложил рассмотреть в перспективе вопросы строительства во Владимире "Белорусского квартала", жилых и социально-культурных объектов в крупных населенных пунктах области. Он сообщил о возможностях и готовности белорусских предприятий обеспечить потребности региона в лифтовом оборудовании для новостроек и реконструируемого жилья, нарастить поставки строительных изделий, материалов, оборудования и техники, а также участвовать в строительстве и ремонте автомобильных дорог области, организации поставок необходимой для этого дорожно-строительной и коммунальной техники".

Аналогичные вопросы сотрудничества в строительной сфере были также затронуты на встрече посла с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым, добавили в посольстве.-0-