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Беларусь завершила переговоры с Исландией по вступлению в ВТО

Экономика 11.05.2018 | 19:36
Во время встречи. Фото МИД Беларуси
Во время встречи. Фото МИД Беларуси

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Женеве состоялось подписание протокола с Исландией о завершении двусторонних переговоров по доступу на рынок товаров в рамках присоединения Беларуси к ВТО. Такая информация размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

От Беларуси протокол подписал постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич, от Исландии - постоянный представитель при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Гаральд Аспелунд.

Исландия стала 17-й страной - членом ВТО, с которой Беларусь завершила переговоры по доступу на рынок. В 2017 году аналогичные протоколы были подписаны с Республикой Корея, Японией, Эквадором, Норвегией, Эль-Сальвадором и Гватемалой.-0-

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Беларусь, ВТО, МИД
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