Беларусбанк открыл современное отделение в "Великом камне"

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" открыло современное отделение в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня на карте многочисленной инфраструктуры Беларусбанка появилось новое отделение. С точки зрения локации оно представляет особую значимость, поскольку станет лицом всего банка не только в "Великом камне", но и для всех наших настоящих и будущих партнеров с китайской стороны. Обустраивая отделение, мы постарались совместить универсальность с комфортом и технологичностью. Клиенты - физические и юридические лица - смогут получить широкий спектр банковских услуг", - подчеркнула заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина.

Во время открытия отделения ОАО "АСБ Беларусбанк"

В отделении работают высококвалифицированные специалисты со знанием английского языка. Здесь также установлены устройства самообслуживания - инфокиоск и банкомат, в меню которых предусмотрены иностранные языки, в том числе и китайский. Установка устройств самообслуживания позволит предоставить клиентам возможность обслуживания в режиме 24/7.

Ленту режут главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн, заместитель председателяправления ОАО "АСБ Беларусбанк" Светлана Кожекина, заместительпремьер-министра Беларуси Анатолий Калинин и глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко

"Отделение работает уже две недели в тестовом режиме. Нашими клиентами являются сотрудники компаний - резидентов парка, которые осуществляют валютно-обменные операции, снимают деньги в устройствах самообслуживания и проводят транзакции, которые им необходимы. Данное отделение открыто в соответствии с новыми стандартами банка по фронт-офисному решению. Оно предполагает наличие открытого рабочего места и универсального рабочего места с кассовым узлом", - пояснила Светлана Кожекина.

Главный исполнительный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэн, заместитель председателяправления ОАО "АСБ Беларусбанк" Светлана Кожекина, заместительпремьер-министра Беларуси Анатолий Калинин и глава администрации индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко

Зампред правления Беларусбанка отметила, что из 36 резидентов парка клиентами банка уже являются около 10 компаний. "Данные предприятия обслуживаются в нашем филиале №500 - Минском управлении. Присутствие нашего отделения непосредственно в парке позволит предоставлять качественное комплексное обслуживание не только тем компаниям, которые уже находятся на расчетно-кассовом обслуживании в Беларусбанке, их сотрудникам - физическим лицам, но и привлекать новых потенциальных клиентов, так как количество резидентов парка постоянно растет", - заявила она.

Заместитель председателяправления ОАО "АСБ Беларусбанк" Светлана Кожекина рассказывает о работе отделения заместителю премьер-министра Беларуси Анатолию Калинину

Генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ли Хайсинь отметил, что работа компании была неразрывно связана с Беларусбанком с 2012 года. "Они оказали нам очень большую поддержку и помощь. Сегодня Беларусбанк также приехал в парк и продолжит работать вместе с нами. Я надеюсь, что банк будет успешно развиваться в парке и еще больше резидентов "Великого камня" станут его клиентами", - подчеркнул он.

Отделение ОАО "АСБ Беларусбанк"

По данным на начало июля в "Великом камне" зарегистрировано 36 резидентов из КНР, Беларуси, России, США, Германии, Австрии, Литвы и Израиля. Объем заявленных инвестиций достиг $1,1 млрд, 16 резидентов строят в парке свои заводы или арендуют типовые корпуса.

"Новое современное отделение станет еще одним кирпичиком вклада финансового учреждения в развитие белорусско-китайских отношений. С открытием отделения миссия Беларусбанка - содействовать успеху своих клиентов, предоставляя универсальные услуги во всех уголках нашей страны в любое время, - будет максимально реализована", - констатировала Светлана Кожекина.-0-