Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" подписало соглашение о сотрудничестве с АО "Россельхозбанк". Документ подписан сегодня на ХХII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в Беларусбанке.

Цель соглашения - развитие долгосрочных партнерских отношений, участие в совместных проектах и других видах совместной деятельности на основе взаимовыгодного сотрудничества, оказание всесторонней помощи и обмена опытом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

На сайте Россельхозбанка отмечается, что в рамках документа стороны намерены расширять сотрудничество в реализации инвестиционных проектов в АПК и других секторах экономики России и Беларуси.

Соглашение подписали председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич и первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Борис Листов.-0-