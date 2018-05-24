Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" подписало соглашение о сотрудничестве с АО "Россельхозбанк". Документ подписан сегодня на ХХII Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в Беларусбанке.
Цель соглашения - развитие долгосрочных партнерских отношений, участие в совместных проектах и других видах совместной деятельности на основе взаимовыгодного сотрудничества, оказание всесторонней помощи и обмена опытом по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.
На сайте Россельхозбанка отмечается, что в рамках документа стороны намерены расширять сотрудничество в реализации инвестиционных проектов в АПК и других секторах экономики России и Беларуси.
Соглашение подписали председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич и первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Борис Листов.-0-
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