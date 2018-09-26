Беларусбанк предоставил кредиты на Br350 млн по адресному субсидированию жилья

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АСБ Беларусбанк" предоставило кредиты почти на Br350 млн по указу №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Беларусбанк к кредитованию по указу №240 приступил 19 сентября 2017 года и с этого времени заключил 10 тыс. кредитных договоров. "С такими результатами банк является безусловным лидером в стране в сфере кредитования недвижимости как на условиях, определенных банком, так и в рамках государственной программы строительства жилья", - отметили в отделе коммуникаций.

Заместитель председателя правления Беларусбанка Светлана Кожекина подчеркнула, что система адресного субсидирования в жилищном строительстве показала свою востребованность и жизнеспособность. "Учитывая социальную направленность указа и приоритет жилищного кредитования для банка, во взаимодействии с государственными органами мы, безусловно, выполним до конца года свои обязательства по направлению Br395 млн на адресное субсидирование строительства жилья", - заверила она.

Указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года.-0-